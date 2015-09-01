مسمى «قائد المدرسة» بديلاً عن مدير بـ «تعليم عنيزة»

عنيزة - صالح الجهني

وجه محمد الفريح مدير التعليم بمحافظة عنيزة باعتماد العمل بتنظيم لجنة القيادات المدرسية واعتماد مسمى القيادة المدرسية في المخاطبات المتعلقة بقائد المدرسة بديلاً لمسمى مدير المدرسة وما يتطلبه ذلك من تعديل اللوحات الإرشادية في المدارس. وفي شأن تعليمي آخر ومع انتقال صلاحية اعتماد حركة نقل الإداريات إلى مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة، كرمت لولوة الخميري المساعدة لشؤون تعليم البنات بعنيزة أعضاء لجنة حركة نقل الإداريات اللاتي عملن في اللجنة فترة خمس سنوات، برئاسة بدرية الصليع مساعدة رئيس قسم التجهيزات المدرسية وعضوية كل من مها التركي مساعدة رئيس قسم المتابعة، وأمجاد الزنيدي عضو اللجنة من قسم شؤون المعلمين، ونوف التركي مساعدة رئيس شعبة التطوير الإداري، وثمنت الخميري لرئيسة اللجنة وأعضائها جهودهن في تنظيم وبناء آليات وإجراءات العمل في اللجنة، متمنية لهن مزيداً من التوفيق والإنجاز.