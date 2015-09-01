٣٤ حالة مؤكدة بـ«كورونا» خلال أسبوع.. معظمها بالرياض

أعلنت وزارة الصحة، في بيانها الأسبوعي، تسجيل 34 حالة إيجابية مؤكدة بفايروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا"، خلال الأسبوع الماضي، حازت الرياض منها على النصيب الأكبر بواقع 33 حالة، فيما سجلت نجران حالة واحدة.

وبينت الوزارة أنه تم فحص 1655 عينة لفيروس "كورونا" في مختبراتها الصحة خلال الفترة نفسها، موضحة أن عدد زيارات فريق الاستجابة السريعة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بلغ 12 زيارة، في حين بلغ عدد زيارات فرق الصحة العامة للمخالطين للحالات الإيجابية 34 زيارة، كما بلغ عدد المخالطين بالمنزل للحالات الإيجابية 295 حالة، فيما بلغ عدد زيارات وزارة الزراعة زيارة واحدة.

وكشفت الوزارة أن العدد الكلي للحالات المؤكدة منذ بداية المرض بلغ 1175 حالة تماثل منهم للشفاء 606 حالات بنسبة بلغت 51.6 في المئة، فيما لا يزال عدد 57 تحت العلاج، علاوة على تسع حالات معزولة منزلياً.