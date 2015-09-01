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الرشيدي: استخدام الهاتف أثناء قيادة السيارة يرفع وقوع الحادث أربع مرات

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الرشيدي: استخدام الهاتف أثناء قيادة السيارة يرفع وقوع الحادث أربع مرات الرشيدي: استخدام الهاتف أثناء قيادة السيارة يرفع وقوع الحادث أربع مرات
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العميد علي الرشيدي

الرياض - أحمد الشمالي

    نفت الإدارة العامة للمرور على لسان متحدثها مدير إدارة السلامة المرورية العميد الدكتور علي الرشيدي تطبيق عقوبة جديدة في النظام المروري بشأن استخدام الجوال باليد أثناء القيادة، وذلك بالسجن والغرامة وفقاً لما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير عن بدء تطبيق عقوبة السجن والغرامة لمستخدمي الهاتف أثناء القيادة وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم.

وأوضح العميد الرشيدي أن مخالفة استخدام (الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة) وردت ضمن جدول المخالفات الملحق بنظام المرور رقم (3) فقرة رقم (16) الصادر في العام 1428ه.

وبين الرشيدي أنه وفقاً للأنظمة المرورية فإنه عند ارتكاب قائد المركبة مخالفة مرورية وتكرار ارتكاب المخالفة نفسها أو ارتكاب مخالفة أخرى، فإن ذلك يشكل خطراً على السلامة المرورية الأمر الذي يستوجب معه تطبيق النظام بحقه وإحالة المخالف إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية لتطبيق غرامة مالية تزيد على الحد الأدنی أو إيقاع عقوبة السجن أو بهما معا كونها أصبحت من المخالفات التي تشكل خطرا علی السلامة العامة، وفي حال تكرار ارتكاب هذه المخالفة قد تصل العقوبة إلى الإيقاف كونها أصبحت في هذه الحالة من المخالفات الموجبة للتوقيف، إضافة إلى تسجيل المخالفة المقررة بحقه. وحذر العميد الرشيدي من استخدام الهاتف أثناء قيادة السيارة، موضحاً أن ذلك يرفع احتمال وقوع الحادث أربع مرات، مشدداً على ضرورة توعية السائقين بخطر استعمال الهاتف أثناء القيادة. وكانت مدينة الرياض سجلت العام الماضي 145979 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة فيما سجلت محافظة جدة في العام نفسه 122083 مخالفة استخدام الجوال وسجلت المنطقة الشرقية في ذات العام 78081 مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة. تجدر الإشارة إلى أن نظام المرور في المملكة ينص على تسجيل مخالفة مرورية عند (استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة) بغرامة مالية لا تقل عن 150 ريالاً ولا تزيد على 300 ريال وفقاً للمادة 68 من نظام المرور وجدول المخالفات رقم 3 في النظام المروري.

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