الآن.. تعرف على خريطة محافظات المرحلة الأولى والثانية لانتخابات البرلمان

ينشر "اليوم السابع" خريطة بمحافظات المرحلة الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، والتى أعلنت اللجنة العليا للانتخابات انطلاقها يومى 18 و19 أكتوبر للمرحلة الأولى، و22 و23 نوفمبر للمرحلة الثانية، على أن يتم فتح باب الترشح اعتباراً من غد ولمدة 12 يوماً.

وتوضح الخريطة المحافظات التى تجرى فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، ومحافظات ثانى مراحل الانتخابات.

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خريطة محافظات المرحلة الأولى والثانية لانتخابات البرلمان

- العليا للانتخابات تعلن الجدول الزمنى لانتخابات البرلمان.. فتح باب الترشح بعد غدٍ لمدة 12 يومًا.. المرحلة الأولى 18 و19 أكتوبر بالداخل و17 و18 بالخارج..والثانية 22 و23 نوفمبر بالداخل و21 و22 بالخارج