مرشحو مجلس النواب: جئنا مبكرًا أمام المحكمة للحصول على رمز انتخابى سهل

يواصل المرشحون لانتخابات مجلس النواب المقبل، التوافد على مقر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لحجز دور للتقدم بأوراق الترشح للانتخابات.

وأكد أحد المرشحين المتواجدين أمام مقر المحكمة لـ"اليوم السابع"، أن الدافع الأساسى من تواجده هو الحصول على رقم متقدم فى الكشف النهائى المعد للاقتراع عليه فى العملية الانتخابية، بجانب اختيار رمز انتخابى للتسهيل على الناخبين.

يذكر أن توافد عدد كبير من المرشحين منذ مساء أمس الاثنين من مختلف الدوائر الانتخابية على محيط مقر محكمة الجيزة الابتدائية، لحجز أماكن ودور للتقدم بأوراق ترشحهم إلى لجنة الانتخابات بالمحكمة، للحصول على أرقام متقدمة فى الكشف النهائى المعد للاقتراع عليه.