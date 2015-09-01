جماهير الأهلى والزمالك على "تويتر" لـ"أبوتريكة": "الكورة ملهاش طعم من غيرك"

دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج تحت عنوان "كلمة لأبو تريكة" تصدر قائمة الاكثر تداولاً للاعب محمد أبو تريكة، لاعب المنتخب الوطنى والنادى الأهلى السابق.

وجاءت أبرز تعليقات الجماهير الأهلاوية "أنت معلم والكل منك يتعلم"، وأخرى قائلة "ده ميتوصفش ولا تكفيه أى كلمات ده تاريخ يتحكى كدة ونفتخر بيه".

بينما علق أحد جماهير الماجيكو: "الكورة ملهاش طعم من غيرك"، وآخر "وحشتنا يا محترم"، وأخرى قائلة "أنت أعظم مثال للراجل المحترم".

ومن بين آلاف التغريدات المشاركة على الهاشتاج لم تأت تغريدة واحدة تسب أو تهين أبو تريكة كالعديد من الهاشتاجات الأخرى، بل اجتمعت جماهير القطبين الأهلى والزمالك على حب "أمير القلوب".



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