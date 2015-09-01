عبور 149 سفينة بحمولة 8,6 مليون طن قناة السويس الجديدة خلال 3 أيام

كشفت تقارير ملاحية بهيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع الرابع على افتتاح القناة الجديدة، عبور 149 سفينة بحمولة قدرها 8,6 مليون طن، حيث عبرت المجرى الملاحى للقناة يوم السبت 50 سفينة بحمولة قدرها 3و3 مليون طن.

كما شهدت قناة السويس الجديدة، عبور سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM VASKO De GAMA بحمولة قدرها 180 ألف طن، وعلى متنها 18 ألف حاوية قادمة من ماليزيا، متجهة إلى طنجة فى المغرب ضمن قافلة الجنوب.

وأشارت التقارير إلى أنه يوم الأحد شهدت القناة عبور 40 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و766 ألف طن حيث عبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون و650 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MEVTE MERASK بحمولة قدرها 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى ألمانيا.

وأضافت التقارير الملاحية أن القناة شهدت أمس الاثنين، عبور 59 سفينًة من الاتجاهين، بإجمالى حمولات 2.6 مليون طن، حيث عبرت 31 سفينًة من الشمال دون انتظار بإجمالى حمولات 1.2 مليون طن، ومن الجنوب عبرت 28 سفينًة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.4 مليون طن.

وكشف تقرير ملاحى لقناة السويس، أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الألمانية ULSAN EXPRESS بحمولة 147 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، أما أكبر سفينة عبرت القناة من الجنوب هى ناقلة البترول اليونانية العملاقة MARIA A. ANGELICOUSSIS بحمولة 159 ألف طن قادمة من الكويت ومتجهة إلى سيدى كرير، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والشركة العربية لخطوط الأنابيب، "سوميد"، الناقلات العملاقة لقناة السويس بعد تخفيف جزء من حمولاتها عبر خط السوميد.

موضعات متعلقة..

>الفريق مميش يرسل خطاب شكر لمحافظ جنوب سيناء لمساهمته فى حفل افتتاح قناة السويس