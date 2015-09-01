"الحركة الوطنية": الأسماء النهائية لقائمة فى حب مصر خلال 24 ساعة

كشفت مصادر عن موعد الإعلان النهائى لأسماء مرشحى قائمة فى حب مصر ، الذى تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الخماسى الذى حضره اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة فى حب مصر، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى والمستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وقدرى أبو الحسين رئيس حزب مصر بلدى، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن الاجتماع الذى عقد مساء أمس الاثنين، من أجل ما أشيع فى وسائل الإعلام والتضارب حول عدد أسماء الجبهة على قائمة فى حب مصر، موضحة أن الإعلان النهائى لقائمة فى حب مصر خلال 24 ساعة.

من جانبه أكد المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية لـ"اليوم السابع" أن الجبهة اتفقت خلال الاجتماع على الأسماء النهائية لقائمة فى حب مصر ومن المقرر إعلانها خلال 24 ساعة.

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