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البيض مفتاح الجهاز المناعى وصحة الجلد

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البيض مفتاح الجهاز المناعى وصحة الجلد البيض مفتاح الجهاز المناعى وصحة الجلد
البيض مصدر الغذاء السليم ويتناوله البشر فى جميع أنحاء العالم من آلاف السنين، ورغم أنه يتم إنتاج البيض من إناث العديد من الحيوانات من الأنواع المختلفة، ولكن حتى الآن فالخيار الأكثر شيوعاً للاستهلاك هو بيض الدجاج، وفقاً لموقع صحيفة Medical News Today.
>وأوضح الباحثون أن البيض يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن التى هى الأجزاء الأساسية لنظام غذائى صحى ومتوازن، إضافة إلى العناصر الغذائية مثل فيتامين A الذى يحافظ على الجلد، ويقوى الجهاز المناعى ويعزز الرؤية.

ووفقاً للباحثون، فإن البيض يعتبر واحداً من أفضل مصادر البروتين المتاحة، حيث إن بيضة واحدة متوسطة الحجم وزنها 44 جراما تحتوى عادة 5.53 جرام من البروتين، كما أن حوالى 9٪ من محتوى البيضة دهون، ويكاد ينحصر وجودها فى صفار البيض، والدهون فى البيض تنحصر بين الأحادية التى تساوى ما يقرب من 38٪ وغير المشبعة 16٪، و28٪ فقط للدهون المشبعة.

وأخيراً البيض هو غنى بسلسلة طويلة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وتكون فى الغالب فى شكل حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) والتى تساعد فى الحفاظ على وظائف المخ والرؤية العادية.

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مصر 365

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