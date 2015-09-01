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تقرير تخيلي – 3 أدوار للجوكر ربيعة مع الأهلي

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تقرير تخيلي – 3 أدوار للجوكر ربيعة مع الأهلي تقرير تخيلي – 3 أدوار للجوكر ربيعة مع الأهلي

(إفي): أعلن نادي روما الإيطالي اليوم التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني إزيكيل بونسي لمدة خمسة مواسم قادما من نيولز أولد بويز مقابل 4.2 ملايين يورو.

وبدأ بونسي، وهو من مواليد 1997، مسيرته الرياضية في صفوف الفريق الأرجنتيني 2013 وفي العام التالي، وتحديدا في مارس 2014 سجل أول أهدافه وهو في سن السادسة عشر عاما و11 شهرا، ليصبح أصغر لاعب يحرز هدفا في تاريخ الدوري الأرجنتيني.

وبعد خضوعه للفحص الطبي، قال اللاعب الأرجنتيني في تصريحات نقلها موقع ناديه الجديد "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى فريق بأهمية روما، وأن تتاح أمامي فرصة اللعب مع كبار اللاعبين".

كما أعلن نادي روما عن إتمام التعاقد مع إيمرسون بالميري من نادي سانتوس البرازيلي على سبيل الإعارة.

مع وصول الظهير الأيسر البرازيلي إيمرسون بالميري، أصبح عدد لاعبي روما الجدد في سوق الانتقالات الصيفية عشرة لاعبين.

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