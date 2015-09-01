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وزير المالية التونسى يدعو المستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم بالبلاد

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وزير المالية التونسى يدعو المستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم بالبلاد وزير المالية التونسى يدعو المستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم بالبلاد
دعا وزير المالية التونسي سليم شاكر، المستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم في البلاد لدفع الاقتصاد المحلي، قائلاً "يبقى الاستثمار الأجنبي العنصر الأساسي الذي تحتاجه تونس لضمان انتعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل".

وأضاف الوزير - خلال لقائه اليوم الاثنين بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى آن باترسن ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية توم مالينفسكي - أن تونس تتبنى عددًا من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى وخاصة فيما يتعلق بالبنوك العامة بهدف تحسين مناخ الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، شدد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية على أهمية تكثيف اللقاءات التي تجمع المستثمرين الأمريكيين بنظرائهم التونسيين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وإقامة عدد من المشروعات المشتركة.
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