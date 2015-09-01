رسميا – خواكين يترك فيورنتينا للعودة إلى منزله

أعلن ريال بيتيس عن ضمه للاعبه السابق خواكين سانشيز قادما من فيورنتينا بعقد يمتد لثلاث سنوات بعد عامين قضاهم مع فريق مدينة فلورنسا.

خواكين هو أحد لاعبين ريال بيتيس حيث بدأ مشواره مع الكرة في أكاديمية الفريق قبل الصعود للفريق الأول عام 2000 واستمر معهم لست سنوات قبل الانتقال إلى فالنسيا.

وبعد نهاية رحلته مع فالنسيا انتقال خواكين إلى مالاجا ومنه إلى فيورنتينا حيث قضى عامين قبل أن يقرر العودة لمنزله مرة أخرى على حد قوله.

وكان خواكين هو أحد أعضاء فريق بيتيس الذي توج بكأ إسبانيا في موسم 2005-2004 وهي آخر البطولات التي حصل عليها الفريق الإسباني منذ ذلك الوقت.