سكاي سبورتس: فشل انتقال دي خيا إلى مدريد.. ودقيقة تثير الجدل

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فشل انتقال الحارس الإسباني ومانشستر يونايتد ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد.

ويعد دي خيا هدفا إلى ريال مدريد منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية ولم يتوصل هو ويونايتد إلى اتفاق حول تفاصيل الصفقة المادية.

وفي آخر يوم من سوق الانتقالات توصل الطرفان إلى اتفاق ينتقضل بمقتضاه دي خيا لفريق العاصمة الإسبانية مقابل 40 مليون يورو مع ذهاب حارس ريال مدريد كيلور نافاس إلى يونايتد في المقابل.

وذكر تقرير الشبكة الإنجليزية بأن يونايتد تأخر في إرسال أوراق الصفقة لمدريد بعدما أرسلها الساعة 12:01 أي بعد إغلاق سوق الانتقالات في إسبانيا.

وهذا يعني أن ريال مدريد لن يستطيع تسجيل دي خيا في قائمته للموسم الجديد وبالتالي نهاية المسلسل.

لكن أشارت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أيضا أن ريال مدريد أكد أن مانشستر يونايتد أرسل كل الأوراق الخاصة الساعة 11:59 أي قبل دقيقة من غلق باب الانتقالات وهو مستعد لتقديم كل الأدلة للسماح له لتسجيل دي خيا.