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مرشحو البرلمان بالشرقية يفترشون سلالم محكمة الزقازيق الابتدائية

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مرشحو البرلمان بالشرقية يفترشون سلالم محكمة الزقازيق الابتدائية مرشحو البرلمان بالشرقية يفترشون سلالم محكمة الزقازيق الابتدائية
يتوافد العشرات من المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادم، أمام مبنى محكمة الزقازيق الابتدائية، لحجز أماكنهم لتقديم أوراقهم صباح الثلاثاء، حيث حرص المرشحون ومحاموهم على المبيت على سلالم مبنى محكمة الزقازيق الابتدائية لتقديم أوراقهم مبكراً.

ومن أبرز مندوبى المرشحين المتواجدين أمام المحكمة ماجد دياب رجل الأعمال المرشح المحتمل عن الدائرة الأولى "الزقازيق"، والتى تضم قسمى أول وثانى الزقازيق ومقرها قسم أول الزقازيق.

يذكر أن محافظة الشرقية تضم 13 دائرة انتخابية فردية، ولها 30 مقعداً، وستقوم اللجنة العليا للانتخابات بالشرقية ومقرها محكمة الزقازيق الابتدائية بتلقى طلبات المرشحين بدءاً من غداً ولمدة 12 يوماً، وسيتم إعلان الكشوف والطعون خلال 3 أيام عقب الانتهاء من تقديم أوراق الترشح، ومن المقرر أن يقوم المرشحون الذين اجتازوا الكشف الطبى مسبقاً بتجديد طلب التقديم.

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