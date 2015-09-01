استكمال إنشاء مخزن للآثار المنقولة بالوادى الجديد بتكلفة 2 مليون جنيه

قال بهجت أحمد إبراهيم، مدير منطقة الآثار بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن وزارة الآثار بصدد استكمال مشروع إنشاء مخزن متحفى على مساحة 4 أفدنة شمال مدينة الخارجة بالوادى الجديد الذى توقف منذ 4 سنوات.

وأضاف أنه تم تسليم الموقع للشركة المنفذة لاستكمال أعمال المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، على أن تنتهى أعمال الإنشاء والتجهيز خلال عدة أشهر بهدف الحفاظ على الآثار المنقولة وخدمة الدراسات والأبحاث والبعثات الاثرية والدراسات العليا فى مجال الآثار.

وفى سياق متصل، أكد مدير منطقة الآثار بالمحافظة أنه يجرى تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لمعابد "الناضورة"، و"قصر الزيان"، و"الغويطة"، بمركز الخارجة تحت إشراف وزارة الآثار بجانب استكمال صيانة معبد هيبس فى مدينة الخارجة استعدادا لاستقبال موسم السياحة الشتوى بالمحافظة.