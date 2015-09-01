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رفع مساحة 10 آلاف فدان لزراعتها بمياه الصرف الزراعى بالداخلة

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رفع مساحة 10 آلاف فدان لزراعتها بمياه الصرف الزراعى بالداخلة رفع مساحة 10 آلاف فدان لزراعتها بمياه الصرف الزراعى بالداخلة
قال الدكتور محسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد إن لجنة من وزارتى الرى والزراعة، انتهت من أعمال رفع مساحة 10 آلاف فدان بمركز الداخلة، للاستفادة من مياه برك الصرف الزراعى للمحاصيل الزراعية التى نجحت تجربة زراعتها بتلك المياه.

وأكد عبد الوهاب فى تصريحاتٍ صحفية اليوم الاثنين، أن وزارة الرى بالتنسيق مع شركات أخرى هى التى نفذت أعمال الرفع، تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين.

وأشار عبد الوهاب إلى أن مديرية الزراعة تواصل جهودها لتعظيم الاستفادة من مياه برك الصرف الزراعى، لإنشاء عدة مشروعات اقتصادية، يمكن من خلالها توفير فرص عمل لشباب الخريجين، وتحقيق عوائد اقتصادية، والقضاء على المخاطر التى تسببها زيادة منسوب تلك المياه فى برك الصرف.

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