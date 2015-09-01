الأورمان تخصص 300 ألف جنيه للأضاحى.. و15 طن لحوم لفقراء الوادى الجديد

قررت جمعية الأورمان تخصيص 300 ألف جنيه لشراء عجول للأضاحى وتوزيعها على فقراء الوادى الجديد خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال العميد أحمد دسوقى مدير الجمعية بالوادى الجديد - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الجمعية اعتادت على توفير لحوم الأضاحى على الحالات الأولى بالرعاية سنوياً فى إطار مبادراتها لمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، لافتاً إلى أنه تقرر توزيع 15 طناً من اللحوم المجمدة بجانب الأضاحى لتحقيق أكبر عدد من المستفيدين.

وأشار مدير الجمعية إلى أن الخدمات التى تقدمها الجمعية ممتدة ومتنوعة بالوادى الجديد حيث تم توفير مراوح كهربية لدعم مستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى الاستعداد لتجهيز 60 عروساً من الأيتام والحالات الأولى بالرعاية ضمن المرحلة الثانية لدعم الحالات الفقيرة بالوادى الجديد.