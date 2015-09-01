أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأورمان تخصص 300 ألف جنيه للأضاحى.. و15 طن لحوم لفقراء الوادى الجديد

Google+ Print
الأورمان تخصص 300 ألف جنيه للأضاحى.. و15 طن لحوم لفقراء الوادى الجديد الأورمان تخصص 300 ألف جنيه للأضاحى.. و15 طن لحوم لفقراء الوادى الجديد
قررت جمعية الأورمان تخصيص 300 ألف جنيه لشراء عجول للأضاحى وتوزيعها على فقراء الوادى الجديد خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال العميد أحمد دسوقى مدير الجمعية بالوادى الجديد - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الجمعية اعتادت على توفير لحوم الأضاحى على الحالات الأولى بالرعاية سنوياً فى إطار مبادراتها لمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، لافتاً إلى أنه تقرر توزيع 15 طناً من اللحوم المجمدة بجانب الأضاحى لتحقيق أكبر عدد من المستفيدين.

وأشار مدير الجمعية إلى أن الخدمات التى تقدمها الجمعية ممتدة ومتنوعة بالوادى الجديد حيث تم توفير مراوح كهربية لدعم مستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى الاستعداد لتجهيز 60 عروساً من الأيتام والحالات الأولى بالرعاية ضمن المرحلة الثانية لدعم الحالات الفقيرة بالوادى الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365