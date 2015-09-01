بالصور.. محافظ الشرقية يستقبل هانى شاكر وأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين

استقبل اللواء سامى سيدهم، نائب محافظ الشرقية، فى مكتبة بالديوان العام الفنان هانى شاكر نقيب الموسقيين فى مكتبه، منذ قليل، وأعضاء مجلس النقابة المرافقين له، وقدم لهم تحية إعزاز وتقدير لتلبية الدعوة وزيارة المحافظة فى عيدها القومى.

وقام نائب المحافظ بتقديم درع المحافظ لكل من الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقين، والفنانة نادية مصطفى والفنان حمدى الجناينى، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات والفنان خالد بيومى أمين صندوق النقابة.

وتوجه الفنانون إلى نادى الشرقية الرياضى، لإحياء حفل غنائى ساهر سيبدأ بعد قليل، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى الموافق 9 سبتمبر.



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