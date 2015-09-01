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مشادات كلامية بين مرشحى البرلمان أمام محكمة الزقازيق

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نشبت، منذ قليل، مشادات كلامية بين مجموعة من المرشحين وأنصارهم المتواجدين أمام مبنى محكمة الزقازيق الابتدائية، وذلك لحجز أماكنهم لتقديم أوراقهم صباح الثلاثاء، حيث حرص محامو المرشحين والمرشحون، على المبيت على سلالم مبنى محكمة الزقازيق الابتدائية للتقديم بأوراقهم مبكرا، فيما سادت حالة من الاستياء الشديد بين المرشحين وأنصارهم، من سوء التنظيم والغياب الأمنى وعدم وجود مندوب لتدوين أسماء المرشحين لمنع حدوث المناوشات.

ويذكر أن محافظة الشرقية تضم 13 دائرة انتخابية فردية، ولها 30 مقعدا، وسوف تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالشرقية ومقرها محكمة الزقازيق الابتدائية، بتلقى طلبات المرشحين بدءا من الغد ولمدة 12 يوما، وسيتم إعلان الكشوف والطعون خلال 3 أيام عقب الانتهاء من تقديم أوراق الترشح، ومن المقرر أن يقوم المرشحون الذين اجتازوا الكشف الطبى مسبقا بتجديد طلب تقديم.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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