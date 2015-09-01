رسميا – إنتر ميلان يضم مهاجم روما قبل دقيقة من إغلاق سوق الانتقالات

أعلن إنتر ميلان رسميا يوم الاثنين عن ضمه لمهاجم روما آدم لياييتش لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية شراء خلال العام المقبل.

وكان اللاعب قد انضم لروما قادما من فيورنتينا مقابل 11 مليون يورو في عام 2013 لكنه فشل في إثبات نفسه لحجز مكان في تشكيلة المدرب رودي جارسيا.

وتحدث المدير الرياضي لإنتر ميلان لصحيفة "توتو ميركاتو ويب" في وقت سابق قائلا:"هل هناك اتفاق مع روما؟ نعم يمكنكم قول ذلك".

وأشارت التقارير الصحف الإيطالية إلى أن إعارة لياييتش ستكون مقابل مليوني يورو مع أحقية شراء في الصيف المقبل بـ9 مليون يورو.

ونجح إنتر ميلان في قيد كافة الأوراق الخاصة بالصفقة في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قبل دقيقتين من إغلاق سوق الانتقالات.

يأتي هذا بعد يوم واحد من نجاح الفريق الإيطالي في ضم إيفان بريسيتش من فولفسبورج.