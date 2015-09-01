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حظك اليوم لمواليد برج العقرب الثلاثاء 2015/9/1

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حظك اليوم لمواليد برج العقرب الثلاثاء 2015/9/1 حظك اليوم لمواليد برج العقرب الثلاثاء 2015/9/1

لبرج العقرب:


>عاطفيًا: يجب من مواليد الحذر من الدخول فى العلاقات المفتوحة التى تسبب لك الكثير من المشكلات، وابتعد عن الغيرة المبالغ فيها التى تتسبب فى تدهور العلاقة بينك وبين الحبيب.

مهنيًا: وضعك المهنى فى حالة جيدة واليوم يعد ملائمًا للبدء فى الكثير من المشروعات الجديدة، ولكن عليك توخى الحذر من المجازفة واحرص على دراسة كل خطوة تقوم بها.

صحيًا: يحتاج مولود برج العقرب إلى المزيد من الحرص على سلامة حالتك الصحية هذا اليوم، ولا تكثر من تناول حتى لا تصاب بالسمنة وزيادة الوزن.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم


>لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم بالنسبة لمواليد برج العقرب، فلديك أيضًا مشكلة فى التركيز على المهام اليومية.

على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك فى يأس، إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة، إلا أنه لا يجب أن تتوقع الكثير، عندما تستعيد هدوئك وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن الأمور.

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مصر 365

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