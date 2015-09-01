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حظك اليوم لمواليد برج الدلو الثلاثاء 2015/9/1

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حظك اليوم لمواليد برج الدلو الثلاثاء 2015/9/1 حظك اليوم لمواليد برج الدلو الثلاثاء 2015/9/1

لبرج الدلو :


>عاطفيًا: قد يتسبب إهمال الذى يلقاه منك الشريك إلى توتر الأجواء بينكما فى العلاقة العاطفية، حاول أن توضح اهتمامك للحبيب وتجنب الإهمال الذى يمكن أن يبعده عنك.

مهنيًا: يساعدك اليوم طموحك والإرادة القوية التى تتحلى بها إلى الوصول إلى الهدف الذى تضعه نصب عينيك من البداية، احذر من الاستسلام للكسل والخمول حتى لا تقف فى منتصف الطريق.

صحيًا: يشعر مواليد برج الدلو بتحسن صحتك على الرغم من الشعور بالكسل والخمول الذى ينتابك، ومن حسن الحظ أن طاقتك اليوم تستوعب الكثير من الأعباء.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم


>حاليًا، مولود برج الدلو قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود الأجواء تناغم وتوافق من حولك. بإمكانك الاستفادة من هذا التأثير الإيجابى فى نشاطات ترفيهية مذهلة أو فى العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج وتحقيق الأهداف التى يسعى اليها الجميع منذ بداية العمل فى المشروع.

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مصر 365

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