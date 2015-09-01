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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2015/9/1

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2015/9/1 حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2015/9/1

لبرج الحمل:


>عاطفيًا: قد يشعر مواليد برج الحمل بالسعادة الغامرة نتيجة انتظارك لأحد المناسبات السعيدة ولكن عليك تجنب المشكلات التى يمكن أن تنتج بسبب رد فعلك.

مهنيًا: تتسبب بعض المشكلات التى يمر بها برج الحمل مع العائلة اليوم فى تشتيت تركيزك فى العمل، تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد من أجل تحسين النتائج وابتعد عن التفكير فى تلك المشكلات.
>صحيًا: حالتك الصحية مستقرة جدًا وعليك متابعة حالة أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة الذى يعانى من المرض منذ مدة

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم


>سوف يقوم العديد من الناس باقتراح أفكار ومفاهيم جديدة على مولود برج الحمل تقبل تلك المبادرات والمساعدة واحتضن تنوع الفرص الذى ينتج عن ذلك.

سوف تحرز تقدم غير متوقع وستخطو خطوة كبيرة بتجاه الهدف الذى تطمح إليه منذ زمن.
> المخاطرة من قبلك يجب أن تكون مدروسة حتى لا تفقد كل ما حققته حتى الآن.

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مصر 365

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