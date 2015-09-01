أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لمواليد برج السرطان الثلاثاء 2015/9/1

Google+ Print
حظك اليوم لمواليد برج السرطان الثلاثاء 2015/9/1 حظك اليوم لمواليد برج السرطان الثلاثاء 2015/9/1

لبرج السرطان:


>عاطفيًا: الغيرة الزائدة التى يشعر بها مواليد اليوم قد تتسبب فى الكثير من المشاكل أنت فى غنى عنها، عليك أن تظهر احترامك لمن تحب حتى تتأكد من مشاعره نحوك.

مهنيًا: تتلقى اليوم مجموعة من العروض المغرية تخص مجال العمل الذى تعمل به، تحتاج تلك العروض إلى التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار بالبدء فيها.

صحيًا: تتحسن أحوال مولود برج السرطان الصحية كثيرًا وتبدأ يومك بالطاقة والنشاط اللذين يساعدانك على البدء بسهولة فى ممارسة المهام اليومية، احرص على اتباع النظام الغذائى الجيد.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم


>اليوم لا يبدو مولود برج السرطان قادرًا على إنجاز أى شىء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف، إذا استمررت فى العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى، الوضع مشابه فى حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء.

يجب أن بيحث مولود برج السرطان عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف، يشكل التوتر خطرًا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى