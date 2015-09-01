حظك اليوم لمواليد برج السرطان الثلاثاء 2015/9/1

حظك اليوم لبرج السرطان:

>عاطفيًا: الغيرة الزائدة التى يشعر بها مواليد برج السرطان اليوم قد تتسبب فى الكثير من المشاكل أنت فى غنى عنها، عليك أن تظهر احترامك لمن تحب حتى تتأكد من مشاعره نحوك.

مهنيًا: تتلقى اليوم مجموعة من العروض المغرية تخص مجال العمل الذى تعمل به، تحتاج تلك العروض إلى التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار بالبدء فيها.

صحيًا: تتحسن أحوال مولود برج السرطان الصحية كثيرًا وتبدأ يومك بالطاقة والنشاط اللذين يساعدانك على البدء بسهولة فى ممارسة المهام اليومية، احرص على اتباع النظام الغذائى الجيد.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم

>اليوم لا يبدو مولود برج السرطان قادرًا على إنجاز أى شىء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف، إذا استمررت فى العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى، الوضع مشابه فى حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء.

يجب أن بيحث مولود برج السرطان عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف، يشكل التوتر خطرًا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط.