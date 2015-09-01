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حظك اليوم لمواليد برج العذراء الثلاثاء 2015/9/1

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حظك اليوم لمواليد برج العذراء الثلاثاء 2015/9/1 حظك اليوم لمواليد برج العذراء الثلاثاء 2015/9/1

لبرج العذراء:


>عاطفيًا: يجب أن يحرص مواليد على الارتباط بالشخص الذى يحبك لشخصك وطريقتك، واحذر ممكن يهوى حياته ويبحث عن مصالحه الشخصية، إلى جانب محاولته دفعك لفعل الأمر ذاته.
>مهنيًا: يبقى مواليد برج العذراء اليوم مشغولاً بكيفية إثبات قدراتك وذاتك، يصل بك التفكير إلى المزيد من إنجاز المهام للحصول على النتائج المرغوبة.

صحيًا: تجد اليوم من يسأل عن حالك ويطمئن عليك، هذا الأمر يساعدك على الشعور بالأمان، لكنك فى حاجة إلى الاستقرار والحصول على الهدوء سريعًا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء


>قد يكون اليوم مضطربًا لمولد برج العذراء، فمن ناحية، الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك فى مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ فى رد فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك، وحاول فرض ذلك على الآخرين وعندئذ سوف تخرج سالمًا من هذا الموقف غير السار.

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مصر 365

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