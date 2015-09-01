حظك اليوم لموليد برج الجوزاء الثلاثاء 2015/9/1

حظك اليوم لبرج الجوزاء:
>عاطفيًا: هذا اليوم مناسب جدًا للعلاقات الرومانسية والعاطفية لمواليد برج الجوزاء، حاول التخفيف من حدة طبعك مع من تحب، حاول دائما أن تكون حكيمًا.
>مهنيًا: هناك أمور حاول ألا تكتفى بالحديث عنها فقط ولكن حاول أن تبدأ بمحاولات التنفيذ، قد تواجه مشكلة صغيرة فى العمل بسبب عدم تقديرك للأمور بالشكل الصحيح.
>صحيًا: يجب لمواليد برج الجوزاء الحرص على تناول الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة، فتلك الأطعمة تساعدك على الحصول على النشاط والحيوية وتمنع عنك الأمراض.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم
>طريق مواليد برج الجوزاء اليوم يزداد صعوبة أكثر مما تصورت فى بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثناءك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك. دافع عن خططك وامض إلى الأمام، أو حاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية. أى من الخيارين سوف يظهر ما إذا كان هدفك واقعيًا ويستحق عناء الوصول إليه.