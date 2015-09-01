أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لمواليد برج الجدى الثلاثاء 2015/9/1

Google+ Print
حظك اليوم لمواليد برج الجدى الثلاثاء 2015/9/1 حظك اليوم لمواليد برج الجدى الثلاثاء 2015/9/1

لبرج الجدى:


>عاطفيًا: سوف ينجذب إلى مواليد برج الجدى الكثير من الأشخاص اليوم وتلاحظ لفتك لأنظارهم بشكل مبالغ فيه، فهناك الكثير من الأشخاص يرون الشغف الذى تملكه ويهتمون بك جيدًا.
>مهنيًا: قد يؤدى العمل الجاد إلى زيادة دخلك وتحسن أمورك المالية، ولكنك تسعى إلى المزيد فحاول عدم التسرع فى اتخاذ القرارات حتى لا تواجه العواقب الوخيمة، أنت فى غنى عن ذلك.
>صحيًا: قد يشعر مولود برج الجدى اليوم بعدم الاستقرار فى أحوالك الصحية، وربما تشعر بالضغوط الكثيرة خلال اليوم فى مجال العمل ما يسبب الشعور بالإرهاق الشديد.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم


>عن قريب، سيواجه مواليد برج الجدى تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالى يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبى قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك فى حالة ما إذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى