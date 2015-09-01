حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2015/9/1

حظك اليوم لبرج الأسد:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم

>عاطفيًا: يعانى مواليد برج الأسد اليوم من الحالة النفسية السيئة نتيجة كثرة اللوم والعتاب بينك وبين الشريك، ما يؤدى إلى وجود سوء التفاهم بشكل مستمر، هذا الأمر يؤثر على العلاقة بينكما بالسلب.>مهنيًا: قد يتلقى مواليد برج الأسد اليوم دعوة مهمة على الصعيد المهنى مع أحد الأصدقاء، وإذا كنت تعانى من المشكلات فى العمل بسبب الانشغال بالقضايا الشخصية، لابد أن تغير تلك الأمور بسرعة.>صحيًا: ربما تشعر اليوم ببعض الإرهاق الذى يؤثر على صحتك نتيجة بذل الكثير من المجهود فى الأعمال الجديدة التى تعرضت لها، حاول أن توازن بين الأطعمة حتى تعود إلى التحسن.>فى العمل، سيكون مولود برج الأسد ذا تأثير مهدئ، ويلجأ إليك الزملاء لطلب النصيحة والمساعدة، وما أحسن هذا بالنسبة لثقتك وإيمانك بذاتك. تستطيع مواجهة أى شىء بسهولة. لكن لا تنس أقرب الأمور إلى قلبك لأنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك. حالتك الصحية ممتازة، ولكن قد تتحسن أكثر من خلال الأنشطة الرياضية. هذه هى إحدى طرق الإعداد لأوقات صعبة قادمة.