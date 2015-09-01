أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2015/9/1

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2015/9/1 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2015/9/1

لبرج الأسد:


>عاطفيًا: يعانى مواليد برج الأسد اليوم من الحالة النفسية السيئة نتيجة كثرة اللوم والعتاب بينك وبين الشريك، ما يؤدى إلى وجود سوء التفاهم بشكل مستمر، هذا الأمر يؤثر على العلاقة بينكما بالسلب.
>مهنيًا: قد يتلقى مواليد برج الأسد اليوم دعوة مهمة على الصعيد المهنى مع أحد الأصدقاء، وإذا كنت تعانى من المشكلات فى العمل بسبب الانشغال بالقضايا الشخصية، لابد أن تغير تلك الأمور بسرعة.
>صحيًا: ربما تشعر اليوم ببعض الإرهاق الذى يؤثر على صحتك نتيجة بذل الكثير من المجهود فى الأعمال الجديدة التى تعرضت لها، حاول أن توازن بين الأطعمة حتى تعود إلى التحسن.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم


>فى العمل، سيكون مولود برج الأسد ذا تأثير مهدئ، ويلجأ إليك الزملاء لطلب النصيحة والمساعدة، وما أحسن هذا بالنسبة لثقتك وإيمانك بذاتك. تستطيع مواجهة أى شىء بسهولة. لكن لا تنس أقرب الأمور إلى قلبك لأنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك. حالتك الصحية ممتازة، ولكن قد تتحسن أكثر من خلال الأنشطة الرياضية. هذه هى إحدى طرق الإعداد لأوقات صعبة قادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى