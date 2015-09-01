حظك اليوم للأبراج الفلكية اليوم الثلاثاء 2015/9/1

حظك اليوم لبرج الحمل:
>عاطفيًا: قد يشعر مواليد برج الحمل بالسعادة الغامرة نتيجة انتظارك لأحد المناسبات السعيدة ولكن عليك تجنب المشكلات التى يمكن أن تنتج بسبب رد فعلك.
>مهنيًا: تتسبب بعض المشكلات التى يمر بها برج الحمل مع العائلة اليوم فى تشتيت تركيزك فى العمل، تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد من أجل تحسين النتائج وابتعد عن التفكير فى تلك المشكلات.
>صحيًا: حالتك الصحية مستقرة جدًا وعليك متابعة حالة أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة الذى يعانى من المرض منذ مدة
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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم
>سوف يقوم العديد من الناس باقتراح أفكار ومفاهيم جديدة على مولود برج الحمل تقبل تلك المبادرات والمساعدة واحتضن تنوع الفرص الذى ينتج عن ذلك.
>سوف تحرز تقدم غير متوقع وستخطو خطوة كبيرة بتجاه الهدف الذى تطمح إليه منذ زمن.
> المخاطرة من قبلك يجب أن تكون مدروسة حتى لا تفقد كل ما حققته حتى الآن.
حظك اليوم لبرج الثور :
>عاطفيًا: أمور برج الثور العاطفية معقدة للغاية لأنك تريد أن تشعر بالراحة مع الشريك، وترى أنه داخليًا يبتعد عنك وباله ينشغل بأمر آخر، حاول أن تحسم الأمور معه حتى تصل إلى القرار المناسب.
>مهنيًا: على الرغم من أنك تشعر بالفخر من العمل الذى تقوم بإنجازه إلا أنك تحتاج إلى تخطى المشكلات المالية التى تواجهها حتى لا تتسبب لك فى المزيد من الخسائر.
>صحيًا: يشعر مواليد برج الثور بالحيوية والنشاط بسبب النوم الجيد ليلة أمس وتشعر بالحماس الشديد للبدء فى العمل، احذر من تناول المسكنات بدون مراجعة الطبيب.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم
>يجد مواليد برج الثور سهولة فى التعامل الإيجابى مع الأشخاص فى الوقت الحالى، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن الصلات التى قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك تظهر فى كل مكان، تأكد من أنك تُقَدِر هؤلاء الأشخاص حق تقديرهم وذلك للفوائد التى تأتى من خلالهم وكذلك لقيمتهم الشخصية.
حظك اليوم لبرج الجوزاء:
>عاطفيًا: هذا اليوم مناسب جدًا للعلاقات الرومانسية والعاطفية لمواليد برج الجوزاء، حاول التخفيف من حدة طبعك مع من تحب، حاول دائما أن تكون حكيمًا.
>مهنيًا: هناك أمور حاول ألا تكتفى بالحديث عنها فقط ولكن حاول أن تبدأ بمحاولات التنفيذ، قد تواجه مشكلة صغيرة فى العمل بسبب عدم تقديرك للأمور بالشكل الصحيح.
>صحيًا: يجب لمواليد برج الجوزاء الحرص على تناول الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة، فتلك الأطعمة تساعدك على الحصول على النشاط والحيوية وتمنع عنك الأمراض.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم
>طريق مواليد برج الجوزاء اليوم يزداد صعوبة أكثر مما تصورت فى بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثناءك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك. دافع عن خططك وامض إلى الأمام، أو حاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية. أى من الخيارين سوف يظهر ما إذا كان هدفك واقعيًا ويستحق عناء الوصول إليه.
حظك اليوم لبرج السرطان:
>عاطفيًا: الغيرة الزائدة التى يشعر بها مواليد برج السرطان اليوم قد تتسبب فى الكثير من المشاكل أنت فى غنى عنها، عليك أن تظهر احترامك لمن تحب حتى تتأكد من مشاعره نحوك.
>مهنيًا: تتلقى اليوم مجموعة من العروض المغرية تخص مجال العمل الذى تعمل به، تحتاج تلك العروض إلى التفكير الجيد قبل اتخاذ القرار بالبدء فيها.
>صحيًا: تتحسن أحوال مولود برج السرطان الصحية كثيرًا وتبدأ يومك بالطاقة والنشاط اللذين يساعدانك على البدء بسهولة فى ممارسة المهام اليومية، احرص على اتباع النظام الغذائى الجيد.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم
>اليوم لا يبدو مولود برج السرطان قادرًا على إنجاز أى شىء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف، إذا استمررت فى العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى، الوضع مشابه فى حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء.
>يجب أن بيحث مولود برج السرطان عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف، يشكل التوتر خطرًا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط.
حظك اليوم لبرج الأسد:
>عاطفيًا: يعانى مواليد برج الأسد اليوم من الحالة النفسية السيئة نتيجة كثرة اللوم والعتاب بينك وبين الشريك، ما يؤدى إلى وجود سوء التفاهم بشكل مستمر، هذا الأمر يؤثر على العلاقة بينكما بالسلب.
>مهنيًا: قد يتلقى مواليد برج الأسد اليوم دعوة مهمة على الصعيد المهنى مع أحد الأصدقاء، وإذا كنت تعانى من المشكلات فى العمل بسبب الانشغال بالقضايا الشخصية، لابد أن تغير تلك الأمور بسرعة.
>صحيًا: ربما تشعر اليوم ببعض الإرهاق الذى يؤثر على صحتك نتيجة بذل الكثير من المجهود فى الأعمال الجديدة التى تعرضت لها، حاول أن توازن بين الأطعمة حتى تعود إلى التحسن.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم
>فى العمل، سيكون مولود برج الأسد ذا تأثير مهدئ، ويلجأ إليك الزملاء لطلب النصيحة والمساعدة، وما أحسن هذا بالنسبة لثقتك وإيمانك بذاتك. تستطيع مواجهة أى شىء بسهولة. لكن لا تنس أقرب الأمور إلى قلبك لأنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك. حالتك الصحية ممتازة، ولكن قد تتحسن أكثر من خلال الأنشطة الرياضية. هذه هى إحدى طرق الإعداد لأوقات صعبة قادمة.
حظك اليوم لبرج العذراء:
>عاطفيًا: يجب أن يحرص مواليد برج العذراء على الارتباط بالشخص الذى يحبك لشخصك وطريقتك، واحذر ممكن يهوى حياته ويبحث عن مصالحه الشخصية، إلى جانب محاولته دفعك لفعل الأمر ذاته.
>مهنيًا: يبقى مواليد برج العذراء اليوم مشغولاً بكيفية إثبات قدراتك وذاتك، يصل بك التفكير إلى المزيد من إنجاز المهام للحصول على النتائج المرغوبة.
>صحيًا: تجد اليوم من يسأل عن حالك ويطمئن عليك، هذا الأمر يساعدك على الشعور بالأمان، لكنك فى حاجة إلى الاستقرار والحصول على الهدوء سريعًا.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء
>قد يكون اليوم مضطربًا لمولد برج العذراء، فمن ناحية، الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك فى مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ فى رد فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك، وحاول فرض ذلك على الآخرين وعندئذ سوف تخرج سالمًا من هذا الموقف غير السار.
حظك اليوم لبرج الميزان:
>عاطفيًا: تطغى اليوم الأجواء الرومانسية على عالم مواليد برج الميزان ولكنك فى حاجة إلى التخلص من الشكوك والظنون التى قد تعكر صفو العلاقة بينك وبين الشريك.
>مهنيًا: من أفضل سبل النجاح أن تلتزم بالأعمال التى تقوم بها حتى تستطيع تحقيق الإنجازات التى تسعى إليها، ولكن احذر من تأجيل عمل اليوم إلى الغد حتى لا تهدم ما تبنيه.
>صحيًا: على الرغم من تحسن حالة مولود برج الميزان الصحية واستقرارها إلا أنك تشعر بحالة من الكسل والرغبة فى النوم لساعات إضافية
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم
>أنت لا تستطيع التوقف عن التفكير فى الأحلام المستحيلة، ولكن لا تقدم على أية مخاطرة قد ينتج عنها خسارة ما سبق إنجازه. إلا أن هذه الأفكار تشكل خطرًا فى أنها تنبع من حالة من عدم الرضا.
>لذلك على مولود برج الميزان اكتشاف السبب فى عدم الرضا. اسمح لنفسك بالمزيد من السلام وابحث فى ذاتك. عندئذ، سوف تصل إلى جذور المشكلة.
حظك اليوم لبرج العقرب:
>عاطفيًا: يجب من مواليد برج العقرب الحذر من الدخول فى العلاقات المفتوحة التى تسبب لك الكثير من المشكلات، وابتعد عن الغيرة المبالغ فيها التى تتسبب فى تدهور العلاقة بينك وبين الحبيب.
>مهنيًا: وضعك المهنى فى حالة جيدة واليوم يعد ملائمًا للبدء فى الكثير من المشروعات الجديدة، ولكن عليك توخى الحذر من المجازفة واحرص على دراسة كل خطوة تقوم بها.
>صحيًا: يحتاج مولود برج العقرب إلى المزيد من الحرص على سلامة حالتك الصحية هذا اليوم، ولا تكثر من تناول الدهون حتى لا تصاب بالسمنة وزيادة الوزن.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم
>لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم بالنسبة لمواليد برج العقرب، فلديك أيضًا مشكلة فى التركيز على المهام اليومية.
>على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك فى يأس، إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة، إلا أنه لا يجب أن تتوقع الكثير، عندما تستعيد هدوئك وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن الأمور.
حظك اليوم لبرج الجدى:
>عاطفيًا: سوف ينجذب إلى مواليد برج الجدى الكثير من الأشخاص اليوم وتلاحظ لفتك لأنظارهم بشكل مبالغ فيه، فهناك الكثير من الأشخاص يرون الشغف الذى تملكه ويهتمون بك جيدًا.
>مهنيًا: قد يؤدى العمل الجاد إلى زيادة دخلك وتحسن أمورك المالية، ولكنك تسعى إلى المزيد فحاول عدم التسرع فى اتخاذ القرارات حتى لا تواجه العواقب الوخيمة، أنت فى غنى عن ذلك.
>صحيًا: قد يشعر مولود برج الجدى اليوم بعدم الاستقرار فى أحوالك الصحية، وربما تشعر بالضغوط الكثيرة خلال اليوم فى مجال العمل ما يسبب الشعور بالإرهاق الشديد.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم
>عن قريب، سيواجه مواليد برج الجدى تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالى يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبى قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك فى حالة ما إذا قررت تجاهلها بكل بساطة.
حظك اليوم لبرج القوس:
>عاطفيًا: ما يقوم به مواليد برج القوس اليوم من خطوات فى العلاقة العاطفية بينك وبين الشريك قد تكون سبب سعادتك أو تعاستك، فاحرص على القيام بما يقودك إلى السعادة حتى تضمن الاستقرار مع الشريك.
>مهنيًا: حان الوقت كى تقوم بالأعمال والمهام التى تناسبك وتعود عليك بالأرباح وتحسين الحالة المادية، واحذر من عدم الانتباه إلى ما تقوم به حتى لا تفقد العمل.
>صحيًا: يتمتع برج القوس اليوم بالحالة الصحية الجيدة وبالحيوية والنشاط، لكنك بحاجة إلى الاهتمام بالنظام الغذائى السليم مع مراعاة الإكثار من شرب السوائل التى تساعدك على الاستمرار.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم
>يجب لمولد برج القوس أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة فى مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. فى حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها. اكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدى.
حظك اليوم لبرج الدلو :
>عاطفيًا: قد يتسبب إهمال برج الدلو الذى يلقاه منك الشريك إلى توتر الأجواء بينكما فى العلاقة العاطفية، حاول أن توضح اهتمامك للحبيب وتجنب الإهمال الذى يمكن أن يبعده عنك.
>مهنيًا: يساعدك اليوم طموحك والإرادة القوية التى تتحلى بها إلى الوصول إلى الهدف الذى تضعه نصب عينيك من البداية، احذر من الاستسلام للكسل والخمول حتى لا تقف فى منتصف الطريق.
>صحيًا: يشعر مواليد برج الدلو بتحسن صحتك على الرغم من الشعور بالكسل والخمول الذى ينتابك، ومن حسن الحظ أن طاقتك اليوم تستوعب الكثير من الأعباء.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم
>حاليًا، مولود برج الدلو قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود الأجواء تناغم وتوافق من حولك. بإمكانك الاستفادة من هذا التأثير الإيجابى فى نشاطات ترفيهية مذهلة أو فى العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج وتحقيق الأهداف التى يسعى اليها الجميع منذ بداية العمل فى المشروع.
حظك اليوم لبرج الحوت:
>عاطفيًا: يجب أن ينتبه مواليد برج الحوت إلى أن الحب يتطلب الكثير من الصبر والتفاهم طويل الأمد، وأنت من الأشخاص الواقعيين الذين يفكرون بعقولهم فى كل الأمور، ولكن يجب عليك ترك الأمور العاطفية للقلب يحكم فيها.
>مهنيًا: حاول أن تكون أكثر وضوحًا فى العمل من حيث الحقائق والدلائل، فلديك أكثر من طريق للوصول إلى ما تسعى إليه، كل ما تحتاجه الثقة فى النفس وتنمية القدرات.
>صحيًا: حاول أن تبدأ من اليوم فى التقليل من وزنك الزائد حتى تعود إلى الرشاقة والتناسق، يمكنك ممارسة التمارين والأنشطة الرياضية التى تساعدك على ذلك، إلى جانب اتباع النظام الغذائى السليم.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم
>سيتلقى مولود برج الحوت ترحابا عارما من قبل كل من تقابلهم فى هذه الفترة، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر وقد يحالفك الحظ وتلتقى بشريك حياتك بعد وقت طويل من البحث عن ذلك الشخص الذى يملأ عليك حياتك.