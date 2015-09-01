أخبار الساعة: «عونك يا يمن» وليدة ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تألو جهدا في تقديم كل أوجه المساعدات إلى اليمن حكومة وشعباً، كي يتجاوز المرحلة الصعبة التي يشهدها في الوقت الراهن ومن أجل المحافظة على استقراره ووحدة أراضيه والوصول به إلى بر الأمان بما يلبي طموحات أبنائه في العيش بكرامة في وطن آمن، وذلك يعتبر أحد الثوابت الراسخة للإمارات وقيادتها الرشيدة تجاه أشقائهـا.

وتحت عنوان «عونك يا يمن.. وثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي» قالت إنه من هذا المنطلق وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فقد أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أول من أمس الأحد، حملة كبرى ذات وجه إنساني تهدف إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ومد يد العون والمساعدة له لتمكينه من التغلب على الأوضاع الصعبة التي يعيشها.

شهر كامل

وأوضحت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أن الحملة التي انطلقت تحت شعار «عونك يا يمن» وتمتد لمدة شهر كامل ينصب تركيزها على مساعدة 10 ملايين يمني من الذين تأثرت أوضاعهم المعيشية والإنسانية سلبيا نتيجة الأزمة، على ألا تقتصر المساعدة على توفير الاحتياجات الآنية والسريعة من مأكل ومشرب وملبس وأدوية فقط، بل تشتمل أيضا على تلبية جميع الاحتياجات الأساسية والتنموية.

وأكدت أن المبادرات المتواصلة التي تتبناها دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، تجاه الأشقاء تجسد إيمانها التام بأن الوقوف إلى جانب اليمن ليس خيارا، بل هو ضرورة لا غنى عنها، الأمر الذي يعد بمنزلة الفلسفة الحاكمة للسياسة الخارجية الإماراتية.

وأكدت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي أن فتح الباب أمام جميع مكونات المجتمع، وحرص الجميع على المشاركة في حملة «عونك يا يمن»، إنما هو تجسيد واضح لثقافة العطاء التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي قيادة وحكومة وشعباً.