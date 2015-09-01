استمرار تدفق التبرعات لـحملة «عونك يا يمن»

تواصل تدفق التبرعات المادية والعينية على فروع ومراكز هيئة الهلال الأحمر المنتشرة بالدولة، اضافة الى قنوات التبرع عبر الرسائل النصية والإلكترونية وحسابات البنوك لدعم حملة «عونك يا يمن»، التي أطلقتها الإمارات مؤخرا، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تبرعت مؤسسة الرستماني أمس بمبلغ مليون درهم.

وقال محمد الفهيم نائب الأمين العام للهلال الأحمر للخدمات المساندة في تصريحات صحافية أمس، إن وفد الهلال الأحمر، الذي وصل اليمن أمس، زار المدارس التي تم حصرها من قبل فرق الهلال المتواجدة هناك، والتي تحتاج الى صيانة واعادة تأهيل، حيث اطلع الوفد على عمليات الصيانة والإعمار للمدارس وتوفير المستلزمات الخاصة بالعملية التعليمية، استعدادا لتأمين التحاق الطلاب بمدارسهم مع اقتراب الموسم الدراسي.

زيارة الجرحى

وأوضح الفهيم أن مسؤولين ومتطوعين من الهلال الأحمر زاروا عددا من المرضى والجرحى اليمنين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الإمارات حاليا، واطمئنوا على احوالهم الصحية واحتياجاتهم، وذلك ضمن جهود الهلال الأحمر الانسانية للوقوف الى جانب الاشقاء اليمنيين في الظروف الصعبة التي يمرون بها.

تفاعل كبير

وأكد نائب الأمين العام للهلال الأحمر للخدمات المساندة ان الحملة شهدت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة أمس، مشيرا الى ان الهيئة تستقبل أيضا التبرعات العينية في فروعها مثل الادوية والمستلزمات الطبية والاغذية والمواد الخاصة بالدراسة والتعليم غيرها، والتي سيتم ارسالها الى اليمن من خلال مدينة دبي الانسانية العالمية، مشيرا الى ان هنالك شحنة مساعدات ستصل الى اليمن خلال اليومين المقبلين.

وأوضح ان اعمال الصيانة والتأهيل للمدارس التي تضررت في عدن بدأت مؤخرا من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتأهيل 135 مدرسة والتي ستسهم في اعادة نحو 138 ألف طالب وطالبة من المراحل التأسيسية الى الثانوية الى مدارسهم مع اقتراب العام الدراسي الجديد. وأشار الى ان الهلال يدرس حاليا أيضا احتياجات الجامعات في اليمن ليتم بعد ذلك العمل على صيانتها واعادة اعمارها وتأهيلها لاستقبال الطلبة بعد ان توقفت الدراسة فيها.

115 ألف دفتر

الى ذلك قال محمد احمد اليماحي مدير ادارة جمع التبرعات في هيئة الهلال الأحمر انه تم حتى الآن توزيع اكثر من 115 ألف دفتر كوبون للمرحلة الأولى من الحملة، والتي تم توفيرها في فروع الهيئة ونقاط التبرع وفي المراكز التجارية، اضافة الى ان الهيئة خاطبت عددا من الوزارت والجهات الحكومية ومنها وزارة التربية والتعليم لدعم الحملة.

وتدعم حملة «عونك يا وطن» الأوضاع الإنسانية في اليمن ومساعدة حوالي 10 ملايين شخص تأثرت أوضاعهم نتيجة الأزمة الأخيرة وتستمر لمدة شهر لحشد الدعم لصالح برامج ومشاريع الهيئة الموجهة للمتأثرين من الأحداث في اليمن وتخفيف معاناتهم.

يوم الجمعة

وسيتم تخصيص يوم الجمعة الرابع من سبتمبر المقبل ليكون يوما مفتوحا عبر بث موحد تشارك فيه معظم القنوات المحلية لدعم الحملة وجمع التبرعات.

أوائل المساندين

وكانت الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر من اوائل المساندين لليمن في أزمتها الحالية حيث تحركت قوافلها الإغاثية جوا وبحرا وبرا لتحط رحالها وسط المنكوبين والنازحين، حيث تواجدت فرق الهلال الأحمر الإماراتي والمتطوعين في مسرح الأحداث وهي متواجدة الآن لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة.

وخصصت الهيئة 200 موقع على مستوى الدولة لتلقي التبرعات المادية والعينية.

للتبرع

يمكن التبرع للحملة عبر الحسابات البنكية الخاصة بإغاثة اليمن وهي مصرف أبوظبي الإسلامي حساب رقم 20865607 بنك دبي الإسلامي 3520558625901 مصرف الهلال 26419000069 مصرف الشارقة الإسلامي 60445518012 إلى جانب الرسائل النصية وموقع الهيئة الإلكتروني www.emiratesrc.ae ومواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستغرام، يوتيوب، وتويتر.

124

أكد محمد أحمد اليماحي أن هنالك اقبالا كبيرا على التبرع للحملة عبر جميع قنوات التبرع، ومنها التبرع الإلكتروني وعبر تطبيق emiratesrc عبر الهواتف الذكية، اضافة الى التبرعات عبر الرسائل النصية لأرقام «اتصالات» و«دو»، وعبر حساب الهيئة في البنوك، مشيرا الى ان الهاشتاق الخاص بالحملة تمت مشاهدته حتى امس من اكثر من 124 مليون شخص. وحث اليماحي المؤسسات الحكومية والخاصة على دعم جهود الهيئة في الوصول وتجاوز الرقم المستهدف منها، وهو 10 ملايين شخص يمني يعيشون أوضاعا غاية في الصعوبة.