سلطان بن زايد رجل التراث العربي 2015

حصل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات على جائزة رجل التراث العربي 2015 لجهود سموه الحثيثة في الحفاظ على التراث العربي والتي يمنحها المركز العربي للإعلام السياحي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط أمس لتوزيع جوائز السياحة العربية ونظمه المركز تحت رعاية أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة العماني بحضور محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية العماني والشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية وعبدالله المجعلي نائب رئيس مجلس الشورى العماني ورئيس وأعضاء وممثلي المركز من الإعلاميين العرب فضلا عن المكرمين والفائزين بالجوائز.

كما تم منح رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور جائزة أفضل مستثمر سياحي في الوطن العربي لمشروعاته السياحية العملاقة .. وجرى تكريم محمد كارا من صحيفة «الاتحاد» الإماراتية لفوزه بجائزة أفضل صحفي سياحي عربي.

وشهد الحفل الذي أقيم بفندق قصر البستان في مسقط تسليم جائزة إعلامية سياحية متخصصة يمنحها المركز العربي للإعلام السياحي سنويا حيث تم تكريم أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة العماني بمناسبة فوزه بجائزة شخصية العام السياحية.

شكر وتقدير

ووجه خلال كلمته على هامش الحفل الشكر إلى المركز العربي للإعلام السياحي على مبادرته التي سعى من خلالها إلى إبراز الأنشطة والجهود الفردية والعاملين في القطاع السياحي من مؤسسات أو هيئات أو وزارات في الوطن العربي.

وحول تطوير السياحة الداخلية أوضح المحرزي أنه سيتم التركيز عليها بنسبة 50 بالمائة لأن السائح العماني «سائح مخلص لوطنه».

وقال حسين المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي إن الجوائز تعكس الجهود الإعلامية العربية للترويج للمعالم السياحية في الوطن العربي مما ينعكس على زيادة الموارد الاقتصادية للدول من خلال الإعلام السياحي الذي أثبت دوره في هذا المجال .. مشيرا إلى أن إطلاق حفل الجوائز التابع للمركز يهدف إلى تشجيع وسائل الإعلام العربية والشركات السياحية على تخصيص مساحات أكبر للسياحة العربية ودعم الشخصيات التي حققت إنجازاً واضحاً وملموساً في هذا المجال.

جوائز

وحصلت صحيفة «الوطن» الكويتية على جائزة أفضل صحيفة تهتم بالسياحة العربية ونالت وكالة الأنباء السعودية «واس» ووكالة الأنباء العمانية لقب أفضل وكالة أنباء عربية تهتم بالشأن السياحي المحلي والعربي «مناصفة».

وفاز الموقع الإلكتروني المصري «إضاءة» بلقب أفضل موقع في مجال السياحة العربية بينما فاز برنامج «رذاذ» العماني بلقب أفضل برنامج تلفزيوني متخصص في السياحة العربية أما أفضل صورة سياحية فنال جائزتها المصور محيي اسكندر.. وحصل فندق «سيتي سيزير» في مسقط على جائزة أفضل فندق ملائم للأسرة العربية.

وفاز سوق عكاظ التراثي بالسعودية بلقب أفضل معلم سياحي عربي وتسلمها الدكتور راشد الغامدي وقدم نبذة للإعلاميين عن تاريخ السوق ووجه لهم الدعوة لزيارته والتعاون مع المركز العربي للإعلام السياحي.

ونالت «مدينة فاس المغربية» لقب المدينة العربية الأكثر نموا في مجال السياحة وحازت هيئة السياحة القطرية على جائزة أفضل هيئة سياحية حكومية عربية.