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المؤبد لبائع آسيوي تاجر بفتاتين من موطنه

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المؤبد لبائع آسيوي تاجر بفتاتين من موطنه المؤبد لبائع آسيوي تاجر بفتاتين من موطنه

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات حكما بالسجن المؤبد بحق بائع آسيوي دين بتهمة الاتجار بفتاتين من جنسيته، كان قد استقدمهما عن طريق الحيلة والخداع.

وكانت النيابة العامة بينت في امر الاحالة ان «المدان» استقدم عائلة الفتاتين بعد ان اوهمهما بوجود فرصة عمل لهما في دبي لكنه استغل ضعفهما وحاجتهما للعمل عند وصولهما الى الدولة عن طريق مطار دبي، وفصلهما عن عائلتيهما ونقلهما الى شقة اغتصب واحدة منهما فيها.

كما قالت انه ارسل الفتاتين الى آخرين لممارسة الرذيلة معهما مقابل مبالغ مالية تقاضاها منهما بعد ان ارغمهما على ذلك بتهديدهما بانه سيلحق الاذى بعائلتيهما فيما لو رفضتا طلبه.

وافاد ملازم في شرطة دبي بان واحدة من المجني عليهما حضرت الى مركز الشرطة في وقت متأخر من الليل بعد ان غافلت المتهمين وهما يحتسيان المشروبات الكحولية وهربت.

واشار الى انها ابلغت المركز بما تعرضت له هي وعائلتها لتقوم فرقة من الشرطة بالاتفاق معها لاعداد كمين للبائع وللمتهمين الآخرين والقاء القبض عليه والبقية.

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