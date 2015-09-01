محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تحرص على مد جسور التعاون مع غينيا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على مد جسور التعاون وتقوية أواصر العلاقات الثنائية مع جمهورية غينيا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في المعمورة بأبوظبي الرئيس الفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الغيني والوفد المرافق له، متمنيا سموه أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لكل ما من شأنه أن يفتح آفاقا أوسع من التعاون المشترك في كافة المجالات التي تهم الجانبين.

من جانبه اعرب الرئيس الغيني عن سعادته بزيارة الإمارات ومناقشة افضل آليات تطوير العلاقات الثنائية مع المسؤولين في الدولة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها، الى جانب عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان في ختام لقائهما أهمية المضي في تطوير وتقوية العلاقات الثنائية وبناء شراكات متميزة وفاعلة في المجالات الاقتصادية والتنموية تصب في مصلحة البلدين الصديقين ومواصلة التشاور والتنسيق في القضايا التي تهم البلدين.

حضر اللقاء خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.