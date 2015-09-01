لو مش عارف تنام: 3 أطعمة سحرية تساعدك على النوم

وفقاً لاستطلاع أجرى مؤخراً من قبل مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية، فإن الكثيرين حول العالم لا يقدرون على النوم المنتظم خلال الأسبوع.

وأكدت المؤسسة أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم الجيد يمكن أن يؤدى إلى مشاكل صحية خطيرة، بما فى ذلك الاكتئاب وأمراض القلب.

ولكن قبل تعاطى الأدوية المنومة، يجب إلقاء الضوء على نوعية الأكل، حيث أشارت إلى أن هناك 3 أطعمة غنية فى مكوناتها بمحفزات النوم التى يمكن أن تساعد بشكل طبيعى فى الحصول على النوم الجيد، وفقاً لموقع "فوكس نيوز" والتى تشمل الآتى:

1- منتجات الألبان

2- الكريز

3- الموز

> منتجات الألبان مثل اللبن والحليب والجبن غنية فى تعزيز الميلاتونين الكالسيوم، وعدد من الدراسات تقول أن نقص الكالسيوم قد يجعل من الصعب الحصول على نوم جيد.>الكريز هو واحداً من المصادر الغذائية النادرة للميلاتونين، والذى يلعب دوراً هاماً فى تحسين نوعية النوم.>الموز، معروف أنه غنى بالبوتاسيوم، لكنه أيضا مصدر جيد للمغنيسيوم، وكل من تلك المعادن تساعد على استرخاء العضلات المشدودة، بالإضافة إلى إحتوائه على التربتوفان، وهو من الأحماض الأمينية التى ترتبط بجودة النوم.