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أيمن يونس: شيكابالا سيتألق مع الإسماعيلي لسببين

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أيمن يونس: شيكابالا سيتألق مع الإسماعيلي لسببين أيمن يونس: شيكابالا سيتألق مع الإسماعيلي لسببين

يؤمن أيمن يونس لاعب نادي الزمالك وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن لاعب الفريق والمعار إلى الإسماعيلي محمود عبد الرازق "شيكابالا" سوف ينفجر مع الدراويش لسببين.

وكان الزمالك قد نجح في استعادة خدمات شيكابالا من سبورتنج لشبونة وقرر إعارته للإسماعيلي لمدة موسم.

وحل يونس ضيفا على البرنامج الإذاعي "في الاستاد" وتحدث قائلا:"شيكابالا سوف يتألق مع الإسماعيلي لسببين أولهما هو وجود ميدو كمدربا للفريق".

وتابع"أما ثاني الأسباب فهو طريقة وأسلوب لعب الإسماعيلي التي تعتمد على المساحات الكبيرة وهو ما يمنح الحرية لشيكابالا داخل الملعب".

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