مدرب ربيعة في الناشئين يبرر .. لماذا فشل ' الجوكر ' في لشبونة

أشاد محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر بعودة رامي ربيعة إلى الفريق الأحمر مرة أخرى قادما من سبورتنج لشبونة.

وقال عمارة عبر قناة النهار رياضة: "كنت مدربا لربيعة ببلوغه 16 سنة في صفوف الناشئين، لقد كنت مساعدًا للمدير الفني عمرو أنور".

وأضاف "ربيعة مجتهد وملتزم خارج الملعب، وأعتبره لاعب جوكر لإجادته في أكثر من مركز سواء الليبرو أو المساك أو وسط الملعب والجبهة اليمنى".

وواصل "سيكون صفقة رابحة ومفيدة للأهلي في مشواره المحلي والأفريقي".

وبرر عمارة فشل تجربة ربيعة مع سبورتنج لشبونة، قائلا: "لقد تعرض لإصابة في عضلة الحوض بانضمامه إلى لشبونة، وهي إصابة صعبة تحتاج لعام ونصف من أجل التعافي منها".

وأتم أفضل ظهير أيسر في أفريقيا عام 1998 "للأسف في أوروبا لا يوجد هزار، والانطباع الأول يدوم".

وكان رامي ربيعة وقع عقدًا مع الأهلي ينتهي في صيف 2020.