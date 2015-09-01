تقارير: حجازي يفسخ عقده مع فيورنتينا

أشارت عدة تقارير إيطالية إلى أن أحمد حجازي مدافع فيورنتينا فسخ عقده مع الفريق الإيطالي قبل موسم من نهايته.

حجازي الذي انتقل من الإسماعيلي إلى الفيولا في صيف 2012 لم يشارك كثيرا بسبب الإصابات، وكان من المفترض أن ينتهي عقده الصيف المقبل.

وأكدت شبكة توتو ميركاتو ويب أن اجتماع مطول بين وكيل حجازي ودانييلي برادا مدير الفريق يوم الاثنين انتهى بالاتفاق على فسخ التعاقد بين الطرفين.

وأوضحت أن مدافع منتخب مصر أصبح يملك مصيره بيده، قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في إيطاليا الساعة 11 من مساء الاثنين بتوقيت القاهرة.

وترغب أندية بيرشيا ونوفارا من الدرجة الثانية في ضم مدافع الإسماعيلي السابق.

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