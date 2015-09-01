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كوبر يهتم بتمركز اللاعبين في المران.. ويركز على ركلات الجزاء

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كوبر يهتم بتمركز اللاعبين في المران.. ويركز على ركلات الجزاء كوبر يهتم بتمركز اللاعبين في المران.. ويركز على ركلات الجزاء

اهتم هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في المران الذي أقيم يوم الاثنين استعدادا للقاء تشاد بالتمركز الصحيح للاعبين داخل الملعب في حالتي الهجوم والدفاع.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة تشاد في السادس من سبتمبر المقبل في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وشهد المران جمل فنية وتكتيكية من المدير الفني الأرجنتيني وطالب اللاعبين بالتمركز الصحيح داخل الملعب، وقام بشرح ذلك لكل لاعب على حدة.

وخصص المدير الفني للفراعنة وقتا في نهاية المران لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء على حراس المرمى.

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