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الفيوم تكرم محمد عبد الوهاب بعد وفاته بـ9 سنوات

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الفيوم تكرم محمد عبد الوهاب بعد وفاته بـ9 سنوات الفيوم تكرم محمد عبد الوهاب بعد وفاته بـ9 سنوات

( إعادة نشر ) استعاد الأهلي خدمات رامي ربيعة من سبورتنج لشبونة، فما الذي يغري النادي الأحمر لضم المدافع صاحب الـ22 عام. هذا السؤال يجيب عليه حسام البدري مدرب منتخب الأوليمبي لـFilGoal.com.

ربيعة لعب تحت لواء البدري في الأهلي والمنتخب الأوليمبي، والمدرب المتميز تحدث لـFilGoal.com عما سيقدمه اللاعب للفريق الأحمر.

وقال البدري لـFilGoal.com: "أرى ربيعة صفقة رائعة للأهلي. سيضيف للفريق بالضبط ما يحتاجه وسيجعله كاملا".

وفسر "الفريق يمتلك ثنائي دفاع متميز هو سعد سمير ومحمد نجيب. لكن ربيعة سيخلق منافسة في الخط الخلفي".

المركز الأفضل

ربيعة يجيد كارتكاز صاحب نزعة دفاعية كما أنه يبني اللعب بشكل سليم، هذا يجعل احتمالية استخدامه في خط الوسط قائمة أيضا.

فهل يرى البدري أن ربيعة أفضل للأهلي كمدافع أم كارتكاز وسط؟

يجيب البدري "بالطبع في الخط الخلفي. ربيعة يجيد عدة أدوار في الملعب وهذه ميزة ممتازة فيه".

ثم أتم "لكن أفضل مركز له هو قلب الدفاع".

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