«الصحة»: تعديل قانون الصيدلة لتغليظ العقوبة على الأدوية المهربة

أكد دكتورطارق سليمان، مساعد وزير الصحة، للشئون الصيدلية، أن الوزارة تستند الي تحريات بناء على معلومات الجمهور أو بلاغات لضبط الأدوية المهربة أو منتهية الصلاحية وبعد ذلك يتم التنسيق مع وزارة الداخلية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل، أن الوزارة تقدمت بتعديل تشريعي لقانون الصيدلة لتغليظ العقوبة على الادوية المهربة ، موضحا أن هناك اتفاق بين وزارة الاستثمار حول منع عرض اعلانات الادوية والتعامل بحزم مع صانعيها .

وواصل، الوزارة تطالب المجتمع المدني والمواطنين بالتعاون مع الوزارة للتعامل مع الادوية المهربة والمخالفين .