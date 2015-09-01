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رئيس هيئة التأمين الصحي: زيادة رواتب العاملين بأثر رجعي

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رئيس هيئة التأمين الصحي: زيادة رواتب العاملين بأثر رجعي رئيس هيئة التأمين الصحي: زيادة رواتب العاملين بأثر رجعي

الدكتور على حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي

أكد الدكتور على حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل أن رواتب أطباء وزارة الصحة زادت.

وأضاف أن تمويل هيئة التأمين الصحي ذاتي من اشتراكات المستفدين وميزانية التأمين 6 مليار جنيه منهم 2 مليار جنيه رواتب للعاملين والأطباء .

وأكمل أنه تقدم بمقترحات لرئيس الوزراء زيادة الميزانية لـ2 مليار جنيه و500 مليون لتصبح الميزانية 8.%مليار جنيه ، وسيتم زيادة أجور العاملين في التأمين سوي أطباء أوادراين اعتبار من 1 يوليو 2015 لتصبح زيادة بأثر رجعي ، وننتظر تشريع لضمان زيادة الميزانية لضمان استمرارها وقانونيتها .

وأضاف أن زيادة الميزانية لن تذهب إلي زيادة قيمة الاجور فقط لكن هناك خطة لتطوير مستشفيات التأمين الصحي .

وأشار إلي أنه يسعي إلي خلق منظومة تأمين صحي اجتماعي شامل لكافة المواطنين ، وقال حجازي ” لا يعقل أن يدفع الطال 4 جنيه قيمة اشتراك سنوي ويحصل على خدمة جيدة “.

وأضاف أن بعض الحالات تحتاج إلي اجراء عمليات تصل تكلفتها إلي 5 مليون جنيه ولذلك تحتاج قانون تكافلي لمراعاة تلك الحالات .

وأكمل رئيس هيئة التأمين الصحي أن الدولة ستقوم بتسديد كامل الاشتراك السنوي لغير القادرين طبقًا للقانون الجديد موضحاً أن القانون الجديد سيحقق العدالة بين الجميع.

وأضاف أن الميزانية المطلوبة لتطوير وتحسين خدمة التأمين الصحي تحتاج إلي من 60 إلي 80 مليار جنيه والميزانية الحالية تصل الي 6 مليار جنيه .

وأكمل أن قانون التأمين الصحي الجديد سيشمل 3 جهات واحدة للتمويل وأخري للرعاية والثالثة للرقابة مشيرا الي أن المستشفيات الحكومية ستسعي إلي الانمام إلي هيئة التأمين الصحي بعد اقرار القانون الجديد .

وأوضح أن القانون الجديد يضمن علاج غير القادرين من كافة المرض حتى السفر للعلاج الي الخارج .

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