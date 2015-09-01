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تفحم كميات كبيرة من أشجار النخيل غير المثمرة بقرية المعصرة بالداخلة بالوادي الجديد

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تفحم كميات كبيرة من أشجار النخيل غير المثمرة بقرية المعصرة بالداخلة بالوادي الجديد تفحم كميات كبيرة من أشجار النخيل غير المثمرة بقرية المعصرة بالداخلة بالوادي الجديد

أرشيفية

تلقي اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا يفيد بنشوب حريق في أحد مزارع النخيل بمركز الداخلة بالوادي الجديد.

وذلك أثناء اندلاع حريق في مناطق زراعية بمنطقة شرق قرية المعصرة، أسفرت عن تفحم كميات كبيرة من أشجار النخيل غير المثمرة ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية وانتقلت قوات الحماية المدنية والاطفاء إلي موقع الحريق وتمت السيطرة عليه .

وقال المهندس سيد محمود رئيس مركز الداخلة أن الحريق أسفر عن احتراق نخيل غير مثمر وأعشاب جافة مساحة تتراوح 2- 3 فدان وجاري حصر أعداد النخيل المحترقة وتم تحرير محضر بالحريق وجاري اخطار النيابة العامة للتحقيقات .

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