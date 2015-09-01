البابا تواضروس يلقى محاضرته الإسبوعية بكنيسة مدينة نصر

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية عن إلقاء البابا تواضروس محاضرته الإسبوعية بكنيسة السيدة العذراء والقديس اثناسيوس الرسولى بمدينة نصر يوم الأربعاء القادم

هذا وأعلنت الكنيسة عن ترتيبات حضور الاجتماع والذى يبدأ بعدد من الفقرات ويليها صلاة عشية ثم إلقاء عظة البابا.

كما حددت أماكن الدخول لكبار السن وذوى المقاعد المتحركة ، دخول الآباء الأساقفة + الكهنة + الاكليروس + الشمامسة “الملتحقين بمدرسة الشمامسة (بتصريح دخول وبوابة عامة للرجال والسيدات وكبار السن والشمامسة )غير الملتحقين بمدرسة الشمامسة أو ملتحقين ومرسومين بالخارج كما خصصت الكنيسة بوابة عامة للرجال والسيدات الشمامسة “غير الملتحقين بمدرسة الشمامسة أو ملتحقين ومرسومين بالخارج”.

تم تخصيص حجرة للبث التليفزيونى ويسمح لقناة واحدة بوضع معداتها وكاميراتها وبقية القنوات تأخذ منها اشارات.