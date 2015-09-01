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وزير البترول: الكشف الجديد للغاز يعادل 60% مما ننتجه حاليًا

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وزير البترول: الكشف الجديد للغاز يعادل 60% مما ننتجه حاليًا وزير البترول: الكشف الجديد للغاز يعادل 60% مما ننتجه حاليًا

المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إن الكشف التاريخي للغاز الطبيعي الذي حققته شركة “إيني” الإيطالية، كان له تأثير إيجابي على الأوساط الاقتصادية، ويفتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف في .
> وأضاف “إسماعيل” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الاثنين، أن كشف الغاز الجديد يلقي الضوء على أن مصر دولة واعدة في مجال البحث والاستكشاف وهذا ما يحفز الشركات العامة في هذا المجال للاستثمار في مصر.

وتابع، السياسات البترولية في مصر ثابة ومستقرة وملتزمون بالاتفاقيات الدولية الخاصة باستيراد وتصدير الغاز، ولكن هذا لا يعني أبداً جمود الاتفاقية، ولدينا مراجعات سنوية للاتفاقيات في هذا المجال بما يحقق مصلحة الوطن.

وأوضح “إسماعيل” خلال حديثه لـ”يحدث في مصر” أن الكشف الجديد للغاز الطبيعي يعادل حوالي 60% مما تنتجه مصر حالياً من الغاز، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات مع شركة “إيني الإيطالية” حالياً لتحديد سعر الغاز في الاتفاقية وبرنامج التنفيذ.
> وأشار إلى أن البرنامج الزمني لبدء الاستخراج الفعلي للغاز من الكشف الجديد يتراوح بين 30 و40 يوماً.

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