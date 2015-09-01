هل يعود المحمدي للدوري الإنجليزي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات؟

هل يعود أحمد المحمدي جناح هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الثلاثاء.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس يوم الاثنين إلى أن ليستر سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يرغب بقوة في ضم المحمدي قبل غلق فترة الانتقالات.

وأكدت أن كوينز بارك رينجرز الذي يلعب في دوري القسم الثاني رفقة هال سيتي يرغب أيضا في ضمه.

بينما أوضحت جريدة ليستر ميركوري أن ليستر سيتي عرض ضم المحمدي المتبقي في عقده مع هال موسم، مقابل 5 ملايين جنيه استرليني.

ظهير منتخب مصر البالغ من العمر 27 عاما يلعب بصفة مستمرة مع النمور منذ انتقاله للفريق قادما من سندرلاند في 2012.