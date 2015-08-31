أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

كرم جابر يصل القاهرة.. ويؤكد قبول الالتماس المقدم للاتحاد الدولي للمصارعة

Google+ Print
كرم جابر يصل القاهرة.. ويؤكد قبول الالتماس المقدم للاتحاد الدولي للمصارعة كرم جابر يصل القاهرة.. ويؤكد قبول الالتماس المقدم للاتحاد الدولي للمصارعة

 

كرم جابر

أكد المصارع الأولمبي كرم جابر، أن وزير الشباب والرياضة طالب استدعائه من الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء إجراءات وقفة بعد صدور القرار من الاتحاد الدولي للمصارعة، لافتًا أن قرار وقفة تسبب به إدارة الاتحاد المصري للمصارعة.

وأضاف “جابر” في تصريحات له بمطار القاهرة عقب وصوله من أمريكا، مساء اليوم الاثنين، أن الشائعات التي تناولها البعض حول قرار إيقافة عن اللعب بسبب تعاطية المنشطات غير صحيحة، واشار انه قام بالتحليل خلال هذا العام ثلاث مرات وان العينات كانت تأتي بنتيجة سلبية.

وأشار “جابر” الي أنه تم قبول الألتماس المقدم للاتحاد الدولى للمصارعة وسوف يوقع عليه اقل العقوبات وسيلحق ببطولتى أفريقيا التى تقام فى الجزائر فى شهر إبريل المقبل، ليحقق ميدالية لمصر، مؤكدا ان السبب في قرار الاتحاد الدولي خطأ إدارى فى تسجيل بيانات أماكن تواجده على موقع تسجيل اللاعبين المقرر خضوعهم لتحليل المنشطات ويسأل عن هذا الأمر الاتحاد المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا