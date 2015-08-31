كرم جابر يصل القاهرة.. ويؤكد قبول الالتماس المقدم للاتحاد الدولي للمصارعة

أكد المصارع الأولمبي كرم جابر، أن وزير الشباب والرياضة طالب استدعائه من الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء إجراءات وقفة بعد صدور القرار من الاتحاد الدولي للمصارعة، لافتًا أن قرار وقفة تسبب به إدارة الاتحاد المصري للمصارعة.

وأضاف “جابر” في تصريحات له بمطار القاهرة عقب وصوله من أمريكا، مساء اليوم الاثنين، أن الشائعات التي تناولها البعض حول قرار إيقافة عن اللعب بسبب تعاطية المنشطات غير صحيحة، واشار انه قام بالتحليل خلال هذا العام ثلاث مرات وان العينات كانت تأتي بنتيجة سلبية.

وأشار “جابر” الي أنه تم قبول الألتماس المقدم للاتحاد الدولى للمصارعة وسوف يوقع عليه اقل العقوبات وسيلحق ببطولتى أفريقيا التى تقام فى الجزائر فى شهر إبريل المقبل، ليحقق ميدالية لمصر، مؤكدا ان السبب في قرار الاتحاد الدولي خطأ إدارى فى تسجيل بيانات أماكن تواجده على موقع تسجيل اللاعبين المقرر خضوعهم لتحليل المنشطات ويسأل عن هذا الأمر الاتحاد المصري.