أكثر من ١٤ ألف مسلم صينى يؤدون مناسك الحج هذا العام

أعلنت الهيئة الإسلامية الصينية اليوم" الإثنين " أن نحو 14,500 مسلم صيني سيتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك على متن 47 رحلة طيران "شارتر " تقلهم إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة، وبتنظيم من جانب الحكومة الصينية.

وقالت الهيئة " إن منطقة نينجشيا " التي تتمتع بالحكم الذاتي وأغلب سكانها من المسلمين بدأت اليوم إيفاد أول أفواج الحجاج إلى بيت الله الحرام، مشيرة إلى أن الحجاج من المنطقة يبلغ عددهم هذا العام 2,833 وأن الفوج الأول تضمن 297 حاجا.

وأكدت السلطات الصحية الصينية أنها اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لضمان توفير الرعاية للحجاج، وأن اكثر ما يقلقها هذا العام هو الخوف من مرض فيروس "كورونا".

وبحسب تقارير لوكالة الأنباء الصينية الرسمية، فإن عدد المسلمين بالصين يبلغ 20 مليونا يعيش الكثير منهم في المقاطعات الغربية، في كل من : شينجيانج وتشينغهاى وقانسو ويوننان ونينجشيا.

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