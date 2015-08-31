أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أكثر من ١٤ ألف مسلم صينى يؤدون مناسك الحج هذا العام

Google+ Print
أكثر من ١٤ ألف مسلم صينى يؤدون مناسك الحج هذا العام أكثر من ١٤ ألف مسلم صينى يؤدون مناسك الحج هذا العام
أعلنت الهيئة الإسلامية الصينية اليوم" الإثنين " أن نحو 14,500 مسلم صيني سيتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك على متن 47 رحلة طيران "شارتر " تقلهم إلى المملكة العربية خلال الفترة القادمة، وبتنظيم من جانب الصينية.

وقالت الهيئة " إن منطقة نينجشيا " التي تتمتع بالحكم الذاتي وأغلب سكانها من المسلمين بدأت اليوم إيفاد أول أفواج الحجاج إلى بيت الله الحرام، مشيرة إلى أن الحجاج من المنطقة يبلغ عددهم هذا العام 2,833 وأن الفوج الأول تضمن 297 حاجا.

وأكدت السلطات الصحية الصينية أنها اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لضمان توفير الرعاية للحجاج، وأن اكثر ما يقلقها هذا العام هو الخوف من مرض فيروس "كورونا".

وبحسب تقارير لوكالة الأنباء الصينية الرسمية، فإن عدد المسلمين بالصين يبلغ 20 مليونا يعيش الكثير منهم في المقاطعات الغربية، في كل من : شينجيانج وتشينغهاى وقانسو ويوننان ونينجشيا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى