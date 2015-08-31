محافظ بنى سويف يحيل أطباء مستشفى سمسطا المتغيبين عن العمل للتحقيق

ققررالمستشار محمد سليم محافظ بنى سويف إحالة الأطباء المتغيبين عن العمل بمستشفى سمسطا المركزى للتحقيق وتوقيع أقصى عقوبة عليهم لتغيبهم عن النوتبجية ما يؤثرعلى تقديم الخدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة لمدينة سمسطا اليوم والتى بدأها بزيارة المستشفى المركزى حيث تفقد الأقسام المختلفة واستمع إلى مطالب وشكاوى بعض المترددين وثم تفقد شوارع وميادين المدينة وتوجه لقرية دشاشة لمتابعة إنشاء محطة معالجة صرف صحى بتكلفة 100 مليون جنيه.



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المحافظ يستمع لمريض داخل مستشفى سمسطا المركزى



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سكرتارية المحافظ يدونون أسماء الأطباء المتغيبين



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المحافظ يتابع أعمال إنشاء محطة الصرف



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والدة مريض تتحدث إلى المحافظ