لماذا أثار أحمد حلمي أزمة في الرياض؟

أثار فيلم نجم الكوميديا أحمد حلمي "عسل أسود" أزمة جدلية في السعودية، خلال عرضه في ندوة خاصة بصالون مجدي شحاته الثقافي في مقر مكتب ارتباط جامعة القاهرة بالرياض مؤخراً حيث اختلف الحضور من الكتّاب والصحفيين والمثقفين المصريين حول رؤيتهم للفيلم وأبعاده الاجتماعية والثقافية وانتقاداتهم لبعض المشاهد والأحداث والإسقاطات ضمن السيناريو. فيما تباينت آراؤهم فيما يتعلق بمعنى الهوية والجنسية المزدوجة.

وأدار الندوة كلاً من الدكتور هشام السحار رئيس صالون مجدي شحاته الثقافي والسيناريست الشاعر هاني قاسم، وحضرها الشاعر والصحفي سيد الجزايرلي والدكتور ياسر القاضي والشاعر محمد حجازي والفنان أيمن عبد الحميد والدكتور مدحت متولي نائب رئيس الصالون والقاص محمد يوسف.

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